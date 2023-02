Vinícius Dias, do Volta Redonda, defende pênalti de Gabigol, do Flamengo - Foto: Reprodução/ge

Publicado 16/02/2023 06:00

Apesar da derrota do Volta Redonda por 3 a 1, na última quarta-feira, Vinícius Dias realizou um feito inédito. Ele se tornou o primeiro goleiro a defender um pênalti de Gabigol pelo Flamengo.

A defesa aconteceu já na reta final do primeiro tempo. Gabi foi derrubado dentro da área por Dudu, e a penalidade máxima foi assinalada com a ajuda do bandeira.O próprio camisa 10 do Fla foi para a cobrança e finalizou no canto direito do goleiro. Vinícius pulou para o lado certo e espalmou.Com o jogo de quarta-feira, Gabigol perdeu apenas cinco das 42 cobranças de pênalti que bateu pelo Rubro-Negro: foram três bolas na trave; uma foi para fora; e uma, na noite passada, foi defendida pelo goleiro do Voltaço.