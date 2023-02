Briga entre torcedores antes do início de Nova Iguaçu x Portuguesa - Foto: Divulgação/Portuguesa

Publicado 11/02/2023 22:04

Na tarde deste sábado, torcedores brigaram antes do início da partida entre Nova Iguaçu e Portuguesa no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu. Segundo relatos da Lusa, alguns torcedores da equipe mandante invadiram o setor destinado aos visitantes e começaram as agressões.

Nas arquibancadas do setor da Portuguesa também estavam crianças e familiares de jogadores. O clube da Ilha do Governador relatou que os torcedores ficaram feridos e ainda tiveram os pertences pessoais roubados.

LEIA A NOTA OFICIAL DA PORTUGUESA

A Associação Atlética Portuguesa vem por meio desta nota repudiar os acontecimentos lamentáveis que precederam a partida entre Nova Iguaçu Futebol Clube e Portuguesa, válido pela oitava rodada do Cariocão 2023, no estádio Jânio de Moraes, o Laranjão.



Torcedores da Portuguesa, incluindo familiares de jogadores, crianças e mulheres, foram surpreendidos com a chegada de dezenas de torcedores do Nova Iguaçu. Estas pessoas agrediram covardemente torcedores e adentram ao setor destinado exclusivamente para a torcida da Portuguesa com fogos de artifícios, rojões e bombas.



Diversos relatos dão conta de torcedores que ficaram feridos e tiveram seus pertences pessoais roubados. Nos espanta, a facilidade que estes torcedores adentraram um setor que deveria ser de único acesso a torcida da Portuguesa. No local de acesso ao setor visitante, havia apenas um segurança, que não conseguiu evitar a entrada dos torcedores em local não apropriado. Além disso, no referido setor, não havia gradeamentos e tampouco roletas para controle de acesso do público, como previsto no Estatuto do Torcedor, para garantia de sua segurança, o que é de responsabilidade do clube mandante da partida. Neste caso o Nova Iguaçu.



A Associação Atlética Portuguesa leva todas as esferas do campeonato a sério. Seja dentro de campo ou fora das quatros linhas, a direção faz investimentos em jogos no estádio Luso-Brasileiro, alinhados com órgãos de segurança e mobilidade urbana, justamente para que TODOS os torcedores sejam bem-vindos ao estádio e desfrutem apenas da partida de futebol. São mais de 30 seguranças contratados, mais gradil e catracas para controle de acesso em busca de evitar cenas como a de hoje. Para isso, é necessário um alto investimento, compensado a cada final de jogo com a satisfação do torcedor de voltar em segurança para seu lar.



Desta forma cabe nós cobrarmos que todos os clubes do campeonato cumpram com pré-requisitos mínimos de segurança, o que não foi visto na partida de hoje. Pedimos, então, as autoridades que haja uma punição exemplar ao clube mandante da partida por total omissão aos acontecimentos. E aos órgãos de segurança que, com imagem, consigam identificar os agressores.