Wesley em ação no clássico entre Fluminense e FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/03/2025 00:54

Rio - O Flamengo abriu vantagem na decisão do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense por 2 a 1 , nesta quarta-feira (12), no Maracanã, pelo jogo de ida. Wesley e Juninho marcaram para o Rubro-Negro. Na reta final, Keno descontou para o Tricolor. Abaixo, veja como foram os gols:





Flamengo e Fluminense voltam a campo no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Um empate dá o título ao Rubro-Negro. Já uma vitória do Tricolor por um gol de diferença força os pênaltis.