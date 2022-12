Cristiano Ronaldo foi reserva na partida contra a Suíça - AFP

Cristiano Ronaldo foi reserva na partida contra a SuíçaAFP

Publicado 08/12/2022 14:39

Catar - Cristiano Ronaldo deve esquentar novamente o banco de Portugal na partida contra o Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado, às 12h, no estádio Al Thumama. O craque treinou novamente entre os reservas e a tendência é que Gonçalo Ramos, autor de três gols contra a Suíça, seja mantido no time titular.

O clima entre Cristiano Ronaldo e o técnico Fernando Santos não é dos melhores. Segundo o jornal "Record", o camisa 7 teve uma grande discussão com o treinador ao descobrir que seria reserva contra a Suíça e chegou a ameaçar deixar a Copa do Mundo. A federação portuguesa nega a informação.

No treino desta quinta-feira, Fernando Santos permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os 15 primeiros minutos. A única ausência foi Rúben Dias, que fez um trabalho específico na academia. António Silva foi quem substituiu o defensor.

O time titular de Portugal no treino desta quinta tem: Diogo Costa; Dalot, Pepe, António Silva, Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Bernardo Silva, Otávio; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.