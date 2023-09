Jorge Jesus é o treinador do Al-Hilal, futuro clube de Neymar - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 23/09/2023 07:32

O Flamengo retomou o posto de clube mais vencedor da América do Sul a partir de 2019, quando voltou a acumular títulos. Entretanto, apenas dois títulos foram vencidos de forma avassaladora, sem tomar conhecimento dos adversários: o Brasileirão e a Libertadores deste ano.

Jorge Jesus comandou o Flamengo em 2019 e no começo de 2020 Marcelo Cortes / Flamengo

Com Jorge Sampaoli já descartado para 2024, o Flamengo mira suas atenções para Tite, como informamos com exclusividade nesta coluna e também para Jorge Jesus.Jorge Jesus está na 2ª colocação do Campeonato Saudita com o Al-Hilal, há apenas 1 ponto do líder Al-Ittihad, com 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Seu time, que conta com estrelas como Neymar, Mitrovic, Malcom e Michael, tem o melhor ataque da liga saudita com 14 gols, uma média de 2 gols por jogo. O Mister tem contrato com o Al-Hilal até 30 de junho de 2024. Tão bem classificado no campeonato, com um time voando, afinal, por que o Flamengo pode sonhar com Jorge Jesus para 2024?O que a imprensa saudita traz, é que há um desgaste prematuro no relacionamento do treinador português com seus comandados e isso poderia abreviar sua passagem por lá.Rodolfo Landim não é 100% favorável a um retorno de Jorge Jesus. A saída de Jesus do Flamengo em 2020, deixou o dirigente rubro-negro muito abatido e contrariado, mas diante a queda de popularidade desta gestão, aos inúmeros problemas vividos em 2023 e com a proximidade das eleições no clube, Landim sabe que é a hora de fazer aquilo que acalmaria o torcedor e aceita voltar a tratar com Jorge Jesus.