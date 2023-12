Agustín Rossi, goleiro do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 06/12/2023 13:33 | Atualizado 06/12/2023 13:33

Rio - O Flamengo entra em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (6), às 21h30, quando vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo. A vitória rubro-negra asseguraria o clube na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, e o goleiro Agustín Rossi, apesar de projetar um jogo difícil contra o Tricolor Paulista, ressaltou a necessidade desse triunfo para o time treinado por Tite.

“Vai ser um jogo difícil, fez um grande jogo contra o Atlético. Vai ser um jogo difícil, pois vão fechar um ano de Copa do Brasil, tem sua vaga, mas temos que pensar no nosso trabalho, fazer nosso melhor jogo, buscar a vitória para não esperar nenhum resultado dos outros times”, contou à FlaTV.

“Temos que ganhar para assegurar essa vaga na Libertadores. Temos tudo para conseguir a vitória”, complementou.

Rossi estreou pelo Flamengo na 24ª rodada, quando o clube empatou com o Goiás pelo placar de 0 a 0. Desde então, o argentino é o titular na meta rubro-negra, e ganhou muito prestígio após a chegada de Tite. Ao todo, o goleiro tem 15 jogos pela equipe da Gávea, não sofrendo gols em oito ocasiões.

Na terceira colocação, com 65 pontos, o Flamengo pode se classificar para a fase de grupos da Libertadores com diversos resultados. Em caso de tropeço ou do Grêmio, ou do Botafogo, o Flamengo também se asseguraria nessa etapa da competição internacional, mesmo com empate ou derrota para o São Paulo.