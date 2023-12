Arrascaeta - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 05/12/2023 21:17 | Atualizado 05/12/2023 21:17

Rio - Entre os reforços desejados pelo Flamengo, o nome de Nicolás de La Cruz é sem dúvidas o grande favorito. O Rubro-Negro irá fazer uma nova investida pelo meia do River Plate. De acordo com informações da "TNT Sports Argentina", o clube de Buenos Aires teria o desejo de envolver Giorgian De Arrascaeta na negociação.

Apesar do interesse do Flamengo em De La Cruz, as chances são praticamente nulas. Arrascaeta, de 29 anos, é um ídolo rubro-negro e a ideia do clube carioca é inclusive ter os dois uruguaios atuando juntos. Para contratar De La Cruz, o clube carioca terá que desembolsar algo em torno de 16 milhões de dólares (cerca de 78,87 milhões).

Arrascaeta chegou ao Rubro-Negro em 2019 vindo do Cruzeiro e se tornou peça fundamental nos títulos conquistados pelo Flamengo nas últimas cinco temporadas. No total, o uruguaio atuou em 246 partidas, fez 63 gols e deu 79 assistências.

De La Cruz foi revelado pelo Liverpool, do Uruguai, e se transferiu para o River Plate em 2017. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 36 jogos, fez sete gols e deu três assistências.