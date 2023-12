Petterson é atacante da base do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/12/2023 18:55 | Atualizado 05/12/2023 18:55

Rio - Um dos destaques da equipe sub-20 do Flamengo, o atacante Petterson despertou interesse de times da Europa e dos Estados Unidos. Segundo o jornalista Renan Moura, existe a possibilidade do Rubro-Negro emprestar o jogador no início de 2024.

No final de agosto, o jovem quase deixou o Flamengo para ser emprestado ao Barcelona. O negócio, que poderia chegar a 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões), não foi concretizado por causa de uma punição aos espanhóis devido ao Fair Play financeiro.

Uma das maiores joias da base do Flamengo, Petterson foi um dos grandes destaques da equipe na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20, diante do Palmeiras. O atacante foi o vice-artilheiro da competição com 7 gols marcados.

Em 2023, o jovem de 19 anos estreou nos profissionais do Rubro-Negro e fez dois jogos do Campeonato Carioca, contra Bangu e Audax. Em ambas as partidas ele entrou apenas na segunda etapa.