Gabigol marcou 20 gols pelo Flamengo em 2023André Fabiano / Estadão Conteúdo

Publicado 05/12/2023 16:54

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta terça-feira (5), que o atacante Gabigol realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito e não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão.

A necessidade do procedimento já havia sido antecipada pelo pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento do clube, Márcio Tannure, há cerca de um mês.

"O Gabriel tem entesopatia. É uma lesão de sobrecarga nos adutores. Não é de hoje. Já tínhamos diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano com pequena intervenção de medicina regenerativa, com uso de ortobiológicos. Vínhamos controlando a lesão, em alguns momentos sente mais dor, em outros momentos está assintomático. Diante de tudo isso, faltando seis jogos, a gente optou por tratá-lo e fazer o procedimento no fim do ano", disse, no dia 8/11, em entrevista coletiva após a vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Palmeiras.

Gabigol encerra sua temporada com 56 jogos, sendo 28 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Foram 3.843 minutos em campo e 20 gols marcados pelo Flamengo em 2023.