Guillermo Varela, lateral-direito do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Guillermo Varela, lateral-direito do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/12/2023 19:27

Rio - Pouco aproveitado em 2023, o lateral-direito Guillermo Varela, de 30 anos, deverá ganhar um voto de confiança no Flamengo e permanecer no ano que vem. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplício, o clube carioca vê a situação de Erick Pulgar como exemplo para o uruguaio.

O volante chileno teve uma temporada bastante tímida pelo Flamengo no ano passado. Pulgar começou o ano no banco de reservas e depois se desenvolveu sendo um dos melhores jogadores rubro-negros nesta temporada. O entendimento é que o mesmo pode acontecer com Varella.

Em pouco menos de um ano e meio de Flamengo, Varella atuou em apenas 26 jogos e não conseguiu se firmar. O contrato do jogador vai até dezembro de 2025. Apesar da confiança em Varela, o clube carioca deverá buscar uma opção para o setor no ano que vem.

Matheuzinho e Wesley, opções além do uruguaio, também não viveram uma grande temporada. Com isso, a tendência é que um dos dois seja negociado, e que o Flamengo contrate um reforço para o setor.