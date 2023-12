Filipe Luís e Rodrigo Caio foram homenageados no Maracanã - Renan Areias / Agência O Dia

Filipe Luís e Rodrigo Caio foram homenageados no MaracanãRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/12/2023 17:33

Rio - Filipe Luís encerrará sua carreira como jogador nesta quarta-feira (6), na partida do Flamengo contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), mas ainda não sabe qual será seu futuro em 2024. De acordo com o portal "Goal", o Rubro-Negro já discute com o jogador qual cargo ele pode ocupar fora dos gramados a partir do próximo ano.

Segundo o veículo, Filipe deixou claro aos dirigentes do Flamengo que não quer ser "figurante". O ídolo rubro-negro afirmou que quer ocupar uma função onde tenha voz ativa e autonomia para poder contribuir com o clube

Em diversas oportunidades, Filipe Luís afirmou que pretende seguir a carreira de treinador, mas antes quer se preparar. Para isso, ele fará o curso para ter a licença PRO da CBF, que o liberaria para treinar qualquer clube profissional da Série A. O lateral já tem a licença B, que o permite treinar times de categorias de base.

“É o meu próximo objetivo, tenho esse sonho. Estou estudando para isso, preciso me preparar, mas não me vejo trabalhando em outro lugar que não seja no campo”, disse Filipe após seu jogo de despedida no Maracanã, no último domingo (3).