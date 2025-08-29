Jorginho é um dos destaques do Flamengo nos últimos jogosAdriano Fontes / Flamengo
O camisa 21 reclamou de dores na reapresentação do elenco após a histórica goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, na segunda-feira (25), e não participou das atividades no campo nesta semana. Sem lesão detectada, ele será avaliado neste sábado (30) para saber se terá condições de enfrentar o Tricolor Gaúcho.
Caso fique fora, Filipe Luís pode escalar Allan, De la Cruz ou Evertton Araújo para fazer dupla com Saúl no meio-campo.
O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos - são quatro de vantagem sobre o segundo colocado, Palmeiras. O duelo com o Grêmio será o último antes da pausa para a data Fifa de setembro, entre os dias 1º e 9.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.