Adriano Fontes / Flamengo

Rio - Jorginho é dúvida no Flamengo para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O volante sentiu um desconforto muscular e trabalha à parte do grupo no Ninho do Urubu. As informações são do site 'ge'.
O camisa 21 reclamou de dores na reapresentação do elenco após a histórica goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, na segunda-feira (25), e não participou das atividades no campo nesta semana. Sem lesão detectada, ele será avaliado neste sábado (30) para saber se terá condições de enfrentar o Tricolor Gaúcho.

Caso fique fora, Filipe Luís pode escalar Allan, De la Cruz ou Evertton Araújo para fazer dupla com Saúl no meio-campo.
O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos - são quatro de vantagem sobre o segundo colocado, Palmeiras. O duelo com o Grêmio será o último antes da pausa para a data Fifa de setembro, entre os dias 1º e 9. 
