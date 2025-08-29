Victor Hugo no jogo entre Ceará e Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/08/2025 21:41

Rio - O Santos avançou pela contratação de Victor Hugo, meio-campista do Flamengo . O jogador vai assinar vínculo de empréstimo até dezembro de 2026 com o Peixe. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Victor Hugo é cria da base do Rubro-Negro e defendeu o Göztepe, da Turquia, por empréstimo durante a temporada 2024/25. Por lá, disputou 35 partidas e anotou três gols.

Após a passagem pelo futebol turco, ele retornou ao Fla. No meio do ano, o clube carioca ficou perto de negociá-lo com o Famalicão, de Portugal

Entretanto, a repercussão negativa à época travou o negócio . O Flamengo ficaria apenas com 50% dos direitos econômicos de Victor Hugo para uma venda futura.

O jogador seguiu no Rubro-Negro, mas está sem espaço. Desde que retornou, ele disputou apenas uma partida, quando entrou em campo na reta final do jogo contra o Ceará.