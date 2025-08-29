Bruno Spindel não está mais no Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Spindel não está mais no FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/08/2025 18:25

Rio - O Flamengo demitiu Bruno Spindel. Ele estava no clube desde a gestão Eduardo Bandeira de Mello e foi o diretor executivo de futebol do Rubro-Negro durante o mandato de Rodolfo Landim.

O dirigente perdeu espaço no departamento desde a chegada de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do Flamengo. A informação da saída foi dada primeiro pelo site 'Coluna do Fla'.

Spindel já não era mais uma figura frequente no CT, segundo o 'ge', e estava praticamente sem função. Durante a gestão Landim, ele e o então VP de futebol do clube, Marcos Braz, eram os principais nomes do futebol rubro-negro.

Agenda

O Flamengo volta a campo neste domingo (31) para enfrentar o Grêmio, a partir das 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão.