Rio - Camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta foi homenageado pelo clube nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu. O meia-atacante, que se tornou o maior garçom da história do Campeonato Brasileiro - com 78 assistências - na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, na última segunda (25), recebeu uma placa comemorativa e uma batuta de maestro das mãos do diretor José Boto. 
"Estou feliz. Como sempre falo, é um privilégio e uma honra poder representar uma torcida tão grande como a do Flamengo dentro de campo. É um orgulho não só para mim, mas para toda a minha família e meus amigos. Para a minha cidade também", declarou o jogador.
"Quero conquistar ainda mais coisas aqui. É um orgulho muito grande poder atingir essa marca tão importante para o futebol. É uma motivação extra para seguir ajudando os meus companheiros", complementou. 
No duelo com o Leão da Barra, o uruguaio foi o responsável por servir Samuel Lino e Pedro logo nos minutos iniciais. Além dos passes, fez o terceiro do Rubro-Negro no confronto, em bonito chute de esquerda. 
Arrascaeta vive ótima temporada e soma, no total, 16 gols e 13 assistências em 41 jogos pelo Flamengo. O meia-atacante, inclusive, é o vice-artilheiro desta edição do Brasileirão, com 11 tentos - fica atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro (15).
Top-5 dos maiores garçons do Brasileiro

1. Arrascaeta - 78 assistências
2. Marcelinho Carioca - 77 assistências
3. Edmundo - 73 assistências
4. Dudu - 68 assistências
5. Everton Ribeiro - 67 assistências
