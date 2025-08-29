"Estou feliz. Como sempre falo, é um privilégio e uma honra poder representar uma torcida tão grande como a do Flamengo dentro de campo. É um orgulho não só para mim, mas para toda a minha família e meus amigos. Para a minha cidade também", declarou o jogador.
"Quero conquistar ainda mais coisas aqui. É um orgulho muito grande poder atingir essa marca tão importante para o futebol. É uma motivação extra para seguir ajudando os meus companheiros", complementou.
No duelo com o Leão da Barra, o uruguaio foi o responsável por servir Samuel Lino e Pedro logo nos minutos iniciais. Além dos passes, fez o terceiro do Rubro-Negro no confronto, em bonito chute de esquerda.
Arrascaeta vive ótima temporada e soma, no total, 16 gols e 13 assistências em 41 jogos pelo Flamengo. O meia-atacante, inclusive, é o vice-artilheiro desta edição do Brasileirão, com 11 tentos - fica atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro (15).
