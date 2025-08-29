Arrascaeta ganhou uma placa comemorativa e uma batuta de maestro das mãos de José Boto - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta ganhou uma placa comemorativa e uma batuta de maestro das mãos de José BotoGilvan de Souza / Flamengo

"Estou feliz. Como sempre falo, é um privilégio e uma honra poder representar uma torcida tão grande como a do Flamengo dentro de campo. É um orgulho não só para mim, mas para toda a minha família e meus amigos. Para a minha cidade também", declarou o jogador.

"Quero conquistar ainda mais coisas aqui. É um orgulho muito grande poder atingir essa marca tão importante para o futebol. É uma motivação extra para seguir ajudando os meus companheiros", complementou.

No duelo com o Leão da Barra, o uruguaio foi o responsável por servir Samuel Lino e Pedro logo nos minutos iniciais. Além dos passes, fez o terceiro do Rubro-Negro no confronto, em bonito chute de esquerda.





Arrascaeta vive ótima temporada e soma, no total, 16 gols e 13 assistências em 41 jogos pelo Flamengo . O meia-atacante, inclusive, é o vice-artilheiro desta edição do Brasileirão, com 11 tentos - fica atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro (15).

Top-5 dos maiores garçons do Brasileiro

1. Arrascaeta - 78 assistências

2. Marcelinho Carioca - 77 assistências

3. Edmundo - 73 assistências

4. Dudu - 68 assistências

5. Everton Ribeiro - 67 assistências