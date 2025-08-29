Victor Hugo em ação durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/08/2025 07:30 | Atualizado 29/08/2025 08:45

Rio - A negociação envolvendo a ida de Victor Hugo para o Santos foi travada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. O Rubro-Negro exige uma garantia de pagamento para liberar o jovem para defender o clube paulista. As informações são do jornalista Lucas Musetti.

Cauteloso, o clube carioca deseja evitar uma situação semelhante a de Thiago Maia, que foi negociado com o Internacional, mas que ainda não rendeu ao Flamengo a compensação financeira necessária.

O meia Victor Hugo é cria da base do Rubro-Negro e defendeu o Göztepe, da Turquia, por empréstimo durante a temporada 2024/25. Por lá, disputou 35 partidas e anotou três gols.

Após retornar ao Flamengo, foi relacionado por Filipe Luís para poucos jogos e atuou por apenas cinco minutos na partida contra o Ceará, no Brasileirão.