Victor Hugo em ação durante treino do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo exige garantias e trava negociação de meia para o Santos
Jogador, de 21 anos, voltou de empréstimo recentemente
Flamengo libera goleiro para assinar com clube europeu
Jogador tinha contrato com o clube até o fim do ano
Flamengo fecha empréstimo e Lorran viaja para assinar com clube italiano
Jogador embarca nesta quinta-feira (28) para se apresentar ao Pisa
Samuel Lino descarta semelhanças entre Filipe Luís e Simeone: 'Totalmente diferente'
Atacante, de 25 anos, chegou ao Flamengo recentemente
Torcida do Vitória protesta após 8 a 0 do Flamengo: ‘Não tiveram coragem nem de dar porrada’
Goleada histórica manteve o time baiano na zona de rebaixamento
Máquina artilheira: poder ofensivo do Flamengo impressiona no Brasileiro
Saldo rubro-negro supera o número de gols marcados pelos outros 19 times na competição até aqui
