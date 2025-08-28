Samuel Lino em treino do Flamengo Adriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Samuel Lino, de 25 anos, foi contratado recentemente pelo Flamengo, depois de passar duas temporadas no Atlético de Madrid. Ao abordar a experiência de trabalhar com Diego Simeone e Filipe Luís, o jogador afirmou não ver semelhanças entre os dois.
LEIA MAIS: Torcida do Vitória protesta após 8 a 0 do Flamengo
"Não, nenhuma (semelhança). Se for falar, acho que você vê que o Filipe (Luís) tem uma parte mais de garra, parece que ele trouxe do Simeone por passar tanto tempo, mas de resto, nenhuma. Forma de trabalhar, nem estilo de jogo, nenhuma", disse.
LEIA MAIS: STJD marca julgamento de Bruno Henrique para início de setembro
Filipe Luís foi jogador de Diego Simeone no Atlético de Madrid. O argentino trabalha no clube espanhol desde 2011 e o atual treinador do Flamengo atuou na equipe espanhola até a temporada de 2019.
LEIA MAIS: Galvão critica ausência de Pedro na Seleção após goleada histórica 
Samuel Lino chegou ao clube carioca recentemente e se tornou titular com Filipe Luís. Ele entrou em campo em oito jogos, anotou dois gols e deu quatro assistências.
fotogaleria
Samuel Lino em treino do Flamengo
O primeiro treino do Samuel Lino no Flamengo