Samuel Lino em treino do Flamengo Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 28/08/2025 14:20

Rio - O atacante Samuel Lino, de 25 anos, foi contratado recentemente pelo Flamengo, depois de passar duas temporadas no Atlético de Madrid. Ao abordar a experiência de trabalhar com Diego Simeone e Filipe Luís, o jogador afirmou não ver semelhanças entre os dois.

"Não, nenhuma (semelhança). Se for falar, acho que você vê que o Filipe (Luís) tem uma parte mais de garra, parece que ele trouxe do Simeone por passar tanto tempo, mas de resto, nenhuma. Forma de trabalhar, nem estilo de jogo, nenhuma", disse.

Filipe Luís foi jogador de Diego Simeone no Atlético de Madrid. O argentino trabalha no clube espanhol desde 2011 e o atual treinador do Flamengo atuou na equipe espanhola até a temporada de 2019.

Samuel Lino chegou ao clube carioca recentemente e se tornou titular com Filipe Luís. Ele entrou em campo em oito jogos, anotou dois gols e deu quatro assistências.