28/08/2025

Rio - O goleiro Lucas Guimarães está de saída do Flamengo. Segundo o "ge", o jovem, que foi herói na conquista do bicampeonato da Libertadores, foi liberado pelo clube para assinar com o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Lucas tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2025, mas optou por não renovar om o Rubro-Negro. Nos últimos meses, ele perdeu espaço na equipe e viu a ascensão de Léo Nannetti, um dos destaques no título mundial do último sábado (23), contra o Barcelona.

Como perderia Lucas de graça no fim do ano, o clube da Gávea viu com bons olhos a saída neste momento. O Rubro-Negro manterá 50% dos direito econômicos e poderá lucrar em uma futura venda.

Lucas Furtado já se despediu dos companheiros na última quarta (27). Ele está convocado por Ramon Menezes para fase final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Sub-20. A equipe ficará concentrada em Atibaia (SP) entre os dias 1º e 9 de setembro e realizará os treinamentos no CT do Red Bull Bragantino.