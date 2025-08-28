LorranGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo fecha empréstimo e Lorran viaja para assinar com clube italiano
Jogador embarca nesta quinta-feira (28) para se apresentar ao Pisa
Flamengo libera goleiro para assinar com clube europeu
Jogador tinha contrato com o clube até o fim do ano
Samuel Lino descarta semelhanças entre Filipe Luís e Simeone: 'Totalmente diferente'
Atacante, de 25 anos, chegou ao Flamengo recentemente
Torcida do Vitória protesta após 8 a 0 do Flamengo: ‘Não tiveram coragem nem de dar porrada’
Goleada histórica manteve o time baiano na zona de rebaixamento
Máquina artilheira: poder ofensivo do Flamengo impressiona no Brasileiro
Saldo rubro-negro supera o número de gols marcados pelos outros 19 times na competição até aqui
STJD marca julgamento de Bruno Henrique para início de setembro
Atacante pode pegar dois anos de suspensão e reponde à Justiça do Distrito Federal por manipulação
