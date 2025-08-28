Lorran - Gilvan de Souza / Flamengo

LorranGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/08/2025 14:54

Rio - O Flamengo fechou o empréstimo de Lorran ao Pisa, da Itália. O jovem viaja nesta quinta-feira (28) para a Europa, onde realizará exames e assinará com seu novo clube. Os italianos terão obrigação de compra, em caso de metas atingidas.

Os valores da negociação giram em torno de 500 mil euros (cerca de R$ 3,16 milhões), com obrigação de compra por 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões). Para a obrigação de compra ser ativada, Lorran precisará disputar metade dos jogos na temporada e a equipe permanecer na primeira divisão. Neste caso, o Rubro-Negro manterá 50% dos direitos econômicos da jovem revelação.

Pelo acordo, o Flamengo quer ter uma cláusula no contrato com a prioridade de recompra, em caso de alguma proposta de outro clube pelo jogador.

Visto como grande promessa das divisões de base rubro-negras, Lorran não conseguiu se firmar nos profissionais, teve problemas de comportamento e perdeu espaço com Filipe Luís. Sem oportunidades no time profissional, o jogador de 19 anos passou a participar de jogos da equipe sub-20 em 2025, sendo campeão mundial com direito a um dos gols na final contra o Barcelona, no último sábado (23), no Maracanã.

Pelo Flamengo, Lorran disputou 36 jogos, sendo apenas cinco nesta temporada. Ele estreou em 2023 e marcou dois gols.