Bruno Henrique em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/08/2025 09:50

Rio - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, desistiu do recurso no Superior Tribunal de Justiça para tentar anular a investigação sobre uma possível manipulação esportiva. O jogador é acusado de ter recebido cartão amarelo para beneficiar apostadores durante uma partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

O pedido foi feito no dia seguinte após a corte marcar a data do julgamento, que aconteceria na próxima terça-feira (2). A desistência foi homologada horas depois. Os advogados do jogador entraram com pedido de habeas corpus, que foi negado pelo ministro Joel Ilan Paciornik.

A defesa do jogador desejava que o caso fosse levado à Justiça Federal e entendia que a Justiça do Distrito Federal, onde ele está sendo processado criminalmente, não seria competente para julgar. O ministro Paciornik afirmou que o habeas corpus não era a ferramenta adequada para a discussão.

Entenda o caso

Bruno Henrique foi indiciado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que fala em "fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". Ele teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023.

Além do jogador do Flamengo, também foram indiciados o irmão Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso. Bruno Henrique e o irmão vão responder por fraude, enquanto o restante por estelionato. Existe ainda um segundo núcleo de apostadores sob investigação, que seriam amigos do irmão do jogador.

As investigações começaram em agosto do ano passado. Três casas de apostas alegaram movimentações suspeitas relacionadas ao cartão amarelo recebido por Bruno Henrique. Uma delas apontou que 98% de todas as apostas de cartões daquela partida foram direcionadas para o jogador do Flamengo.

Recentemente, a Procuradoria do STJD formalizou a denúncia contra o jogador em vários artigos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). As penas acumuladas vão de suspensão de 360 dias a 720 dias, suspensão de 12 a 24 partidas e três multas de R$ 100 a R$ 100 mil.