Ao lado de Jorginho no meio-campo, Saúl tem sido um dos destaques do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Rio - Um dos destaques do Flamengo nos últimos jogos, Saúl concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu. O camisa 8, que chegou ao Rubro-Negro recentemente, atuou pelo lado direito do ataque nas primeiras partidas. Depois, foi deslocado para o meio-campo, para ficar ao lado de Jorginho, e acumulou grandes atuações.

"Na primeira conversa que tive com o Filipe, ele falou sobre jogar mais pela direita. Não houve uma conversa para jogar no meio. Ele me conhece, me vê treinar todos os dias, sabe o que posso oferecer à equipe. Nos treinamentos viu que eu estava preparado para jogar ali e tive a grande sorte de ter conseguido render em grande nível", iniciou o meio-campista.

"Jorginho é um grande jogador, entende o futebol às mil maravilhas. Mas também Allan, Evertton, Vitinho e muita gente que pode jogar pelo meio são de grande nível. O Nico, que está voltando de lesão, buscando ritmo. A competência é muito alta. Nem sempre vamos poder contar com o Jorginho, temos que valorizar todos os companheiros", complementou.

Anunciado no dia 23 de julho, Saúl foi a primeira contratação do Flamengo nesta janela de transferências. Ele explicou a decisão de deixar o Atlético de Madrid para jogar no clube carioca, com quem assinou vínculo válido por três anos.

"A pergunta é realmente: por que não? Quando recebi o convite do Flamengo, recebi com muito gosto. Chegamos a um acordo muito rápido. É uma equipe grande, com uma torcida incrível, no Rio, com o Maracanã. Tudo que rodeia o clube é positivo. Por que não viria ao Flamengo?", contou.

Confira outras respostas de Saúl

. O que chamou atenção no clube?: "Primeiro, a torcida. Sou muito agredecido por eles. Na apresentação no Maracanã recebi muito carinho, que seria incapaz de devolver. Segundo, o nível do clube, tanto dos jogadores como da estrutura. Você nota que é um clube gigantesco, e sou agradecido por poder estar aqui".

. Goleada sobre o Vitória: "Todas as partidas são diferentes, tratamos todas como uma final até o fim do ano. É verdade que contra o Vitória foi a partida perfeita. Todos os atacantes conseguiram meter gol, jogamos bem, não sofremos gols. Mas as partidas que vêm serão muito difíceis. As partidas serão diferentes. E quando há tanta expectativa, acredito que possa ser perigoso. Então, vai ser tudo diferente e vamos precisar trabalhar muito para conseguir os três pontos".

. Gramados no Brasil: "O que o Brasileirão tem que melhorar é o gramado. Sobretudo o sintético. Isso seria um salto qualitativo muito alto para o campeonato e para atrair mais jogadores ao Brasil. O gramado do Maracanã não está nas melhores condições, mas temos que entender que outra equipe joga lá. Só de ser grama natural já é bom".

. Semelhanças entre Filipe Luís e Simeone: "Tem muitas coisas parecidas do Filipe com o Simeone, mas eles se diferenciam pelo estilo de jogo. Eles são parecidos pela ambição, paixão, a forma de transmitir ao grupo. Cada um tem sua personalidade, mas é verdade que eles têm coisas parecidas".

. Nível do Flamengo: "Esse time do Flamengo pode competir por muitas coisas na La Liga, por exemplo. Estamos num nível muito alto, a qualidade dos jogadores é muito alta, a compreensão é alta. Um treinador que passou pela Europa facilita isso. Competir na La Liga e Premier League não está tanto na qualidade da equipe, mas também no entendimento do jogo".