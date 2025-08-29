Flamengo conquistou o bicampeonato mundial sub-20, neste sábado (23), no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/08/2025 15:49





Leia mais: Arrascaeta recebe homenagem no Flamengo por recorde de assistências no Brasileiro Rio - Campeões da Copa Intercontinental sub-20 no último sábado (23), os garotos do Ninho do Urubu receberam homenagens do Flamengo nesta sexta-feira (29). Além dos jogadores, comissão técnica e profissionais da base estiveram juntos no CT, com a visita de José Boto, Filipe Luís e Bruno Henrique.

"Essa vitória é importante para o clube, para suas carreiras, mas não é o fim. Isso tem que dar força para continuarem um percurso que não é fácil e que está no princípio. Obrigado a todos, à comissão, ao Bruno (Pivetti, técnico). Saiba que este é o início de um trabalho para o objetivo principal que são títulos maiores, no profissional, e contamos com vocês para isso", disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

Além do português, os atletas profissionais também direcionaram palavras aos campeões e deram os parabéns pela conquista.

"Vocês, tão novos, já conquistando um torneio de tanta importância, isso mostra a força do Flamengo na base. Muitos de vocês treinam com a gente e vemos muita qualidade e a força de vontade de cada um. Continuem assim cada dia. Deem o melhor para chegarem aqui e nos ajudar. Na hora certa, no momento certo, o Filipe Luís, que já conhece todos vocês, tenho certeza que vão nos ajudar", discursou Bruno Henrique, atacante Rubro-Negro.

"O que o Bruno (Henrique) falou é a verdade. Não pode parar por aí. Vocês tocaram o topo do mundo, foram bicampeões do mundo, mas o mais importante vem agora. O próximo passo, onde mais afunila no futebol. Vivi isso com vocês ano passado, o mais importante é o próximo jogo. Que o troféu maravilhoso dê confiança. A caminhada de vocês ainda terá uma história bonita pela frente", completou o treinador Filipe Luís.

O Flamengo se tornou bicampeão da Copa Intercontinental Sub-20 ao vencer o Barcelona nos pênaltis por 6 a 5, após empate em 2 a 2 no tempo normal. A partida foi disputada no Maracanã no último sábado (23).