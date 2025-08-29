Flamengo firma acordo com a Prefeitura do Rio sobre o terreno do Gasômetro - Divulgação/Flamengo

29/08/2025

Rio - O Flamengo assinou um novo termo de compromisso com a Prefeitura do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29), sobre a compra do terreno do Gasômetro. O Rubro-Negro conseguiu uma prorrogação do prazo para a concluir as obras e terá mais tempo para construir o seu novo estádio.

"Chegamos a um acordo (...) Entre fazer certo e rápido, optamos pela forma certa para não comprometer as finanças nem a performance esportiva do clube. O terreno é nosso, vamos fazer o estádio em um tempo maior, mas com certeza vai ser uma realidade", disse Bap, presidente do Flamengo.

O termo de compromisso anterior determinava que as obras deveriam ser concluídas até novembro de 2029. A nova data para a conclusão da construção do estádio ainda não foi definida. A reunião contou com a presença do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e o prefeito Eduardo Paes.

Com a ampliação do prazo para a construção do estádio, o Flamengo seguirá com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto, algo que já acontece há oito meses, conduzidas por empresas e consultorias especializadas.