Bela do Fluminense recusou proposta de R$ 5 mil para deixar fã cheirar seus pés

Rio - Nas redes sociais as pessoas passaram a fazer propostas inusitadas para realizarem seus feitiches. A bela do Fluminense, Thalita Souza, recebeu uma oferta de um fã de R$ 5 mil para cheirar e limpar os pés dele.

"Por favor, me deixa cheirar seu chulé e limpar as solas dos seus pés um dia", pediu o rapaz em um comentário de uma foto. Como a modelo não respondeu, ele foi no direct e fez uma proposta de R$ 5 mil.

"Não tenho chulé. E R$ 5 mil é pouco. Fora que morro de medo de ser um louco. Não iria aceitar nem que fosse um valor alto. É cada coisa que a gente tem que ler no Instagram. As pessoas deveriam aprender a respeitar os outros", finaliza

Relatar erro