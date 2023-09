Torcida do Fluminense nas arquibancadas do Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Torcida do Fluminense nas arquibancadas do MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/09/2023 14:30 | Atualizado 02/09/2023 14:34

Rio - O Fluminense comunicou, neste sábado (2), que os ingressos para o duelo com o Fortaleza, no Raulino de Oliveira, estão esgotados. O Tricolor busca os três pontos para seguir na briga pelo G-4 e, o Leão, para encostar ainda mais no pelotão de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

A partida será disputada fora da cidade do Rio de Janeiro devido à paralisação do Maracanã para manutenção do gramado. Com isso, o Fluminense teve que buscar outra alternativa para mandar o duelo e escolheu o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Fluminense e Fortaleza entram em campo neste domingo (3), às 16h, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz ocupa a quinta colocação com 35 pontos e, o time de Vojvoda, a oitava, com 32.