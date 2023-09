Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fernando Diniz, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/09/2023 10:00

Rio - Após a classificação para a semifinal da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", Fernando Diniz poderá poupar alguns jogadores titulares para a partida contra o Fortaleza, neste domingo, em Volta Redonda.

A decisão, caso aconteça, seria para preservar o jogador por conta da logística, após a classificação. O Fluminense jogou no Paraguai, na última quinta-feira, e como o Maracanã está fechado, terá que pegar um ônibus até Volta Redonda, localizada na região Sul do estado do Rio de Janeiro.

Um dos nomes que deverá ser poupado é Felipe Melo. O defensor não completou a partida contra o Olimpia, não preocupa, mas pode ser preservado. Há a possibilidade de outras mudanças. Na vaga do veterano, David Braz irá ser seu substituto, porque Marlon está suspenso.

Após a partida contra o Fortaleza, o Fluminense ficará sem atuar por 13 dias, por conta da Data Fifa. Fernando Diniz irá comandar a seleção brasileira nos primeiros compromissos das Eliminatórias contra Bolívia e Peru, nos próximos dias 8 e 12.