Keno - Marcelo Goncalves / Fluminense

KenoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 02/09/2023 17:45

Rio - O atacante Keno, de 33 anos, está vivendo nas últimas semanas o seu melhor momento pelo Fluminense. Na partida contra o Olimpia, no Paraguai, o veterano deu uma assistência para o gol de John Kennedy, que abriu a vitória tricolor por 3 a 1. Foi a décima de Keno na temporada, que igualou seu melhor ano com a camisa do Atlético-MG.

Em 2020, Keno teve seus melhores números pelo Galo. Ele participou de 38 jogos, fez 11 gols e deu dez assistências. No ano seguinte, o atacante foi importante ao fazer o gol do título do Brasileiro conquistado pelo clube mineiro, mas teve números mais modestos: nove gols, sete assistências em 44 partidas.

Pelo Fluminense, Keno tem feito poucos gols, foram apenas três, porém, em relação a ser garçom, o atacante está em alta. Apenas Jhon Arias com 13 assistências, deu mais passes açucarados para gols do Tricolor que Keno.

O atacante, de 33 anos, assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2025, no começo da temporada. Para tirá-lo do Galo, o Tricolor desembolsou algo em torno de R$ 6 milhões. Até momento, Keno conquistou um Carioca pelo clube do Rio.