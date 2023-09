Paulo Henrique Ganso em ação durante jogo do Fluminense - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 02/09/2023 18:16

Rio - O técnico Fernando Diniz não contará com Paulo Henrique Ganso para o jogo do Fluminense contra o Fortaleza. Na volta aos treinos, o meio-campista se apresentou com dores no joelho esquerdo. Assim, a comissão técnica optou por poupá-lo.

Vale lembrar que Ganso se machucou durante a vitória do Tricolor sobre o Olimpia por 3 a 1, no Defensores del Chaco, na última quinta-feira. Na ocasião, ele levou uma pancada justamente no joelho esquerdo. O Fluminense informou que ele já iniciou tratamento.

O camisa 10 se junta ao zagueiro Marlon, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada, como desfalque do Flu para a partida. Por outro lado, Diniz terá o retorno de Jhon Arias, que cumpriu suspensão automática na rodada passada.

Em tempo: Fluminense e Fortaleza medirão forças no domingo, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.