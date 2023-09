Torcida do Fluminense fez bonita festa e quebrou recordes no Maracanã em jogo contra o Olimpia - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 23/09/2023 17:30

Em uma semifinal que promete ser equilibrada pela vaga na grande final da Libertadores, Fluminense e Internacional mostraram muita força em casa até aqui. Os dois clubes têm campanhas quase idênticas como mandantes na competição deste ano e contam como trunfo para conseguir uma vantagem no confronto.

Invicto no Maracanã na Libertadores, o Fluminense teve quatro vitórias (The Strongest, River Plate, Argentinos Juniors e Olimpia) e apenas um tropeço (Sporting Cristal). E o Internacional também fez o mesmo no Beira-Rio: venceu Metropolitanos (VEN), Independiente Medellín, River Plate e Bolívar, e empatou com Nacional.



Há semelhança nas campanhas até mesmo em relação aos gols. O Tricolor marcou 11 e sofreu dois, apenas, enquanto o colorado fez 10 e levou quatro.



O bom desempenho dos dois clubes em casa também é parecido na temporada. Enquanto o Fluminense jogou 29 partidas no Maracanã, com 21 vitórias e apenas três derrotas, com aproveitamento de 78,1%, o Colorado disputou 25 jogos, venceu 15 vezes e também perdeu somente três, mas empatou mais (7 contra 5) e por isso tem aproveitamento menor: 69,3%.



"A torcida do Fluminense tem abraçado o time de uma maneira forte. Na quarta darão mais um espetáculo e nos ajudarão", afirmou Diniz.