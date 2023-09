Arias, meia-atacante do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 23/09/2023 14:05

Após dois dias de folga, o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho neste sábado (23) e uma imagem deixou os tricolores aliviados. Jhon Arias apareceu treinando com bola com o restante do elenco e despreocupa para a partida de ida da semifinal da Libertadores, contra o Internacional, na próxima quarta-feira (27).

Olha quem tá no CT Carlos Castilho… pic.twitter.com/C8WQ76xiPd — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 23, 2023

Arias gerou preocupação ao Fluminense e sua torcida após lesionar seu tornozelo direito na partida contra o Vasco. Entretanto, após exames, não foi detectado nenhum problema grave, e o tempo de recuperação esperado pelo colombiano era de uma semana. Com isso, ele deve ser relacionado normalmente para o jogo contra o Internacional.

Quem continua como dúvida para o duelo contra o Colorado é Paulo Henrique Ganso. O meia não atua desde a partida contra o Olimpia, no dia 31 do mês passado, devido a um problema no joelho. Entretanto, a comissão técnica tricolor acredita que, apesar do longo tempo de inatividade, o camisa 10 estará à disposição para o duelo.