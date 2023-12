Marcelo foi um dos pilares do Fluminense na conquista da Libertadores da América - Mailson Santana / Fluminense

Marcelo foi um dos pilares do Fluminense na conquista da Libertadores da AméricaMailson Santana / Fluminense

Publicado 05/12/2023 12:06

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense , revelou que o retorno de Thiago Silva ao clube é um sonho para todos os integrantes do elenco. Em entrevista à 'FluTV', ele comentou a possível volta do zagueiro, que é um dos planos da diretoria para a próxima temporada.

"Todo mundo quer ver o Thiago Silva no Fluminense. Quem não quer, não deve ser tricolor, né? Porque o Thiago Silva tem uma história gigante aqui no clube", declarou Marcelo.

O zagueiro está no Chelsea, e tem contrato até junho de 2024. O Fluminense tenta contratá-lo há alguns anos. Em 2023, inclusive, Thiago Silva negociava com o Tricolor, mas acabou optando por renovar com o clube inglês, frustrando a torcida.

"Eu voltei para o Fluminense com uma situação diferente, né? Eu estava em outro clube, já não era o Real Madrid, era outra situação também. O Mário já tinha falado comigo antes, eu não tinha cabeça ainda para voltar para o Brasil e tudo mais. Mas assim, a gente não sabe o que acontece na cabeça de cada pessoa. Na minha aconteceu de eu voltar agora. Voltei, tô feliz. Mas não tem como achar alguma coisa, se é pra vir agora, se é pra vir no que vem, se é pra vir daqui a dois anos, não tem como", completou.

O camisa 12 do Fluminense falou também sobre dois posts de risadas no Twitter, na época em que o Botafogo começou a ver o título do Campeonato Brasileiro ameaçado. Marcelo, entretanto, desconversou em relação a possível provocação ao rival e deixou para interpretação de cada um.

"Eu faço o que eu quiser no meu Twitter. Eu ri porque sou feliz para caramba. Quem quiser achar que foi por causa do Botafogo, beleza. Quem quiser achar que não foi por causa do Botafogo, beleza também. Não vai me afetar em nada. Zero", afirmou o lateral-esquerdo.