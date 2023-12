Torcida do Fluminense fez bonita festa e quebrou recordes no Maracanã nesta Libertadores - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 05/12/2023 11:08

O Fluminense tem a chance de terminar o Brasileirão como melhor mandante, caso vença o Grêmio na quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã. Seria a forma de coroar um ano mágico no estádio, a Libertadores , e de atuações e momentos memoráveis que vão ficar marcados para sempre na memória de clube, jogadores e torcedores.

A começar dia 4 de novembro, que completou um mês e está para sempre na história do clube. A vitória na prorrogação por 2 a 1 na final contra o Boca Juniors, com gols de Germán Cano e John Kennedy, levou o Tricolor à Glória Eterna e deu fim ao trauma da final da Libertadores de 2008, no mesmo estádio.

Na mesma competição, o Maracanã foi palco de uma das três goleadas do time de Fernando Diniz em 2023. O 5 a 1 sobre a equipe do River Plate foi uma das atuações de gala na temporada, em especial de Cano, autor de três gols.

Outra goleada que ficou para a história foi o 7 a 0 sobre o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca. Mas a mais marcante não poderia deixar de ser o 4 a 1 sobre o maior rival, o Flamengo, no segundo jogo da final do Estadual, o que garantiu o bicampeonato, após perder o primeiro jogo por 2 a 0.



Cano mais uma vez deu show, com dois gols, mas o recém-chegado Marcelo também foi destaque, abrindo o placar e comandando o time. O lateral, aliás, é um capítulo à parte na relação do Fluminense com o Maracanã em 2023, com a bonita festa de sua apresentação. Foram mais de 33 mil tricolores apenas para vê-lo, em março.



67.515 pessoas no empate em 2 a 2 com o Internacional, pela ida da semifinal. Foi o

A presença da torcida foi outro sucesso na temporada. Com uma sequência de quebra de recordes na Libertadores, o estádio teve, pela ida da semifinal. Foi o melhor público do Tricolor desde 2013 , após a reforma do Maracanã.

Retrospecto do Fluminense no Maracanã

Além dos jogos marcantes, o estádio foi uma das forças do time de Fernando Diniz na temporada. No Brasileirão, são 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota, no clássico com o Botafogo.

Somados com os três jogos no Raulino de Oliveira, são 43 pontos como mandante na competição. Se vencer o Grêmio, chegará aos 46 e superará Palmeiras e Atlético-MG, que não jogam mais em casa e têm 44.



Em toda a temporada, foram 36 partidas disputadas no Maracanã, com 24 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas, todas em clássicos (duas tanto para Flamengo quanto para o Botafogo. Com aproveitamento de 74%, o time marcou 66 gols e sofreu 25.





Desempenho no Maracanã por competição



- Na Libertadores: 7 jogos - 5 vitórias e 2 empates;

- No Brasileirão: 16 jogos - 11 vitórias, quatro empates (incluindo um como visitante, contra o Flamengo) e uma derrota;

- Copa do Brasil: 3 jogos - 3 jogos - 1 vitória, 1 empate e 1 derrota;



- Campeonato Carioca: 10 jogos - 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.