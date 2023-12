Antônio Carlos - Divulgação / Orlando City

Publicado 05/12/2023 17:22

Rio - O zagueiro Antônio Carlos, de 30 anos, está muito perto de ser oficializado como primeiro reforço do Fluminense para o ano que vem. De acordo com o portal "Trivela", o defensor é aguardado pelo clube carioca na reapresentação do elenco em 2024.

O Fluminense e Antônio Carlos já tinham um acerto desde o meio do ano passado. Porém, o Orlando City não liberou o zagueiro. Segundo o site "Trivela", o jogador, de 30 anos, conseguiu se acertar com a equipe norte-americana e irá reforçar o Tricolor.

O setor defensivo é considerado um dos mais carentes do Fluminense. Nino deverá deixar o clube rumo ao futebol europeu. Além de Antônio Carlos, o Tricolor tem o desejo da chegada de Thiago Silva, porém, isso aconteceria apenas em junho de 2024.