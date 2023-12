Foto oficial do título da Libertadores do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Foto oficial do título da Libertadores do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/12/2023 16:28

O Fluminense registou na tarde desta terça-feira (5) a foto oficial do título da Taça Libertadores de 2023. Jogadores, comissão técnica, funcionários e dirigentes do Tricolor fizeram parte do registro, que aconteceu no Maracanã.

Uma das principais lideranças desse time do Fluminense, o zagueiro Felipe Melo voltou a se emocionar sobre a conquista de sua terceira Libertadores, e afirmou que o título foi o fechamento da ferida do vice-campeonato de 2008.

Felipe Melo na foto oficial do título da Libertadores do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense “Esse clube merecia muito essa conquista, a torcida merecia muito. Vi muitas pessoas chorando, muitas pessoas me agradecendo, agradecendo ao grupo e ao clube, em nome do pai ou dos avós que não estão mais conosco, mas que estiveram em 2008. Então foi fechada uma ferida que nasceu lá em 2008. O clube merecia isso, é muito emocionante, muito apaixonante e de fato a gente entra para a história. É muito Deus nisso aí”, declarou.Além dos jogadores do elenco do Fluminense, três nomes que não defendem mais o Tricolor apareceram na imagem e chamaram a atenção de torcedores nas redes sociais: o meia Gabriel Pirani e os atacantes Alan e Alexandre Jesus.

Gabriel Pirani, ex-Fluminense, defende o DC United, dos Estados Unidos Divulgação / DC United Pirani, que jogou no Fluminense até julho, atualmente defende o DC United, dos Estados Unidos, onde veste a camisa 10 e é um dos destaques. Já Alexandre Jesus disputou a última Série B pelo Tombense, por meio de empréstimo junto ao Tricolor, e acabou rebaixado para a terceira divisão. Por fim, Alan está sem clube desde que deixou o clube das Laranjeiras em mútuo acordo.Segundo o "ge", o Fluminense também chamou outros ex-jogadores para participar da fotografia. Entretanto, eles não conseguiram comparecer ao evento e acabaram ficando de fora.

Após a foto, o Fluminense fez sua última atividade antes da partida contra o Grêmio, na próxima quarta (6), no próprio Maracanã. O jogo, que acontecerá às 21h30, é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro e também marca a despedida do Tricolor do estádio nesta temporada.

O jogo contra o Grêmio também será o último compromisso do Fluminense antes da disputa do Mundial de Clubes. O Tricolor estreará no dia 18 e aguarda Al-Ahly, do Egito, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ou Auckland City, da Nova Zelândia, como adversário na semifinal.