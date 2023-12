Bruno Rodrigues - Staff Images / Cruzeiro

Publicado 05/12/2023 13:32 | Atualizado 05/12/2023 13:32

Rio - Apesar de estar focado na disputa do Mundial de Clubes, o Fluminense já começou a se planejar para 2024. De acordo com o site "Trivela", o Tricolor quer reforçar seu setor ofensivo e tem interesse na contratação do atacante Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. Internacional e Corinthians também estão de olho no jogador.

Até o momento, o Fluminense não chegou a abrir negociação. Bruno pertence à Tombense e está emprestado ao Cruzeiro até o dia 31 de dezembro. A Raposa tem preferência em sua contratação, e o clube carioca aguarda uma definição dos mineiros.

A chegada de Bruno Rodrigues é um desejo do técnico Fernando Diniz, que é um admirador do futebol do atacante. Internamente, o treinador já elogiou o camisa 9 em alguns debates, além de ter conversado com ele algumas vezes em 2023.

No último domingo (3), após o empate em 0 a 0 com o Botafogo no Nilton Santos, Bruno chegou a falar em tom de despedida, após a equipe se garantir na Série A de 2024.

"Como eu já falei, me identifiquei muito com essa camisa. Estou muito feliz. Cumpri meu dever. Deixar o clube na Série A era um dos meus objetivos. Estou muito feliz e, se Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer pra ter um final feliz", afirmou.