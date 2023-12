Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/12/2023 17:03

Rio - Um dos grandes destaques do Fluminense em 2023, Germán Cano vive ótima fase desde o ano passado com muito gols decisivos para o Tricolor. Em entrevista à "Espn" da Argentina, o atacante comentou sobre o fato de nunca ter sido convocado para atuar pela seleção do seu país.

"É verdade que aqui no Brasil e na Argentina, a imprensa fala sobre uma possível convocação. Mas isso nunca aconteceu e também não tenho esse controle de poder decidir. A única coisa que posso fazer é ser o melhor sempre, também pelo Fluminense. É o que sempre digo. Mas você tenta sempre fazer melhor aqui e aí fica a outra coisa", afirmou.

O artilheiro citou a longevidade do trabalho da Argentina, sob o comando de Lionel Scaloni, como um fator que dificulta sua convocação.

"É um pouco difícil, porque sabemos como a seleção é tratada, como os processos funcionam. Os mesmos jogadores trabalham juntos há quatro ou cinco anos. Aí fica um pouco difícil. Além disso, é bom que muitos tenham pedido que eu vá para a seleção, mas entende-se que obviamente todas as pessoas trabalham juntas há muito tempo lá", completou.

Cano também falou do carinho dos seus companheiros de Fluminense que também pedem a convocação do camisa 14 para a jogar pela Argentina.

"Creio que é um prêmio para o esforço, compromisso e responsabilidade... estou com eles todos os dias, me conhecem muito bem. Conhecem como eu treino, como eu penso, o que eu entrego dentro de campo. E então as coisas acontecem por si mesmas. Tudo o que fizemos foi feito em conjunto, mas obviamente cada um contribuindo da sua parte, onde for preciso. E eles veem esse esforço que eu fiz pelo Fluminense", disse o atacante.

"Eles querem que a seleção da Argentina me recompense com isso. Sabemos que pe muito difícil, mas olha, eles me veem no dia a dia e como me comporto. Então, eu acho que é isso, é mais do que tudo pelo carinho e pelo reconhecimento que eles demonstram por mim", finalizou.