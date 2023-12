Martinelli e André ao lado da taça da Libertadores - Divulgação / Fluminense

Publicado 05/12/2023 20:45

Rio - Campeão da Libertadores, o Fluminense teve uma temporada fantástica em 2023. Embora não tenha disputado o título brasileiro, o Tricolor irá alcançar um feito importante. Pela quarta temporada seguida, o clube carioca irá terminar a competição na parte de cima da tabela, ou seja, entre os dez primeiros. Algo inédito para o Fluminense na "Era dos Pontos Corridos".

Em 2020, o Tricolor fechou a competição em quinto lugar, no ano seguinte ficou na sétima posição. Em 2022, o Fluminense teve seu melhor desempenho desde o último titulo conquistado em 2012, ficando na terceira colocação. Nesta temporada, o Flu irá fechar sua campanha em sétimo ou em oitavo lugar.

O máximo que o Fluminense já havia conseguido eram três anos na parte de cima da tabela. Justamente no seu período de ouro no Brasileiro de pontos corridos. Em 2010, o Tricolor foi campeão, no ano seguinte ficou em terceiro lugar, em 2012 voltou a levantar a taça. Porém, no ano seguinte ao tetracampeonato, o clube das Laranjeiras lutou contra o rebaixamento.