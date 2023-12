Samuel Xavier está recuperado de lesão e reforça o Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/12/2023 20:15 | Atualizado 05/12/2023 20:15

Rio - Em seu último teste antes da viagem para o Mundial de Clubes, na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (6), pela última rodada do Brasileirão, o Fluminense deve ter à disposição o lateral-direito Samuel Xavier, que participou da atividade realizada no Maracanã.

O último treino comandado por Fernando Diniz visando o duelo com a equipe gaúcha teve todos os titulares liberados e deu indícios de time completo. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, Samuel Xavier foi testado e deve receber minutos - ainda sem certeza sobre titularidade ou opção no banco para Guga. As informações são do site "ge".

Com isso, a provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias e Cano.

O Fluminense não terá como opção o atacante Lelê, que encaminhou sua renovação de contrato junto ao Tricolor. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras e cumprirá suspensão.