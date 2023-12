Marcelo durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Marcelo durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/12/2023 14:41

Rio - O Fluminense realiza nesta quarta-feira (6) o último jogo do Campeonato Brasileiro e inicia o trabalho com foco total no Mundial de Clubes. O Tricolor viaja para a Arábia Saudita no próximo dia 12 de dezembro e estreia no dia 18 contra Auckland City, da Austrália, Al-Ittihad, da Arábia Saudita ou Al-Ahly, do Egito. O lateral-esquerdo Marcelo, pentacampeão do torneio, vê o Time de Guerreiros em condições de disputar o título.

"Em todos os jogos estamos dando o máximo porque sabemos que nós vamos ter duas finais. Temos a semifinal e, dando tudo certo, teremos o jogo final. Mas sabemos que é o jogo mais difícil do ano. É uma situação que, para você jogar o Mundial (de Clubes), tem que ganhar uma competição muito grande como a Liga dos Campeões e a Libertadores", disse Marcelo.

"Estamos falando do (Manchester) City, né? Temos que botar os pés no chão e falar: 'cara, vai ter que correr e achar que dá, porque se for pensando que não dá, melhor não ir'. Temos total noção. Já estive do lado de lá e sei como é. Muitos acham que (clubes como) o Real Madrid, City e Barcelona não pensam em ganhar o Mundial, mas não é assim. Tem que correr bastante. Vamos brigar muito, correr, lutar e deixar o suor na camisa", completou.

O Fluminense enfrenta o Grêmio, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Será o último compromisso antes do embarque para o Mundial de Clubes, na Arábia Saudita.