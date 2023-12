Samuel Xavier, lateral-direito do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Samuel Xavier, lateral-direito do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/12/2023 13:54 | Atualizado 06/12/2023 14:02

O Fluminense divulgou na tarde desta quarta-feira (6) a lista dos jogadores relacionados para a partida contra o Grêmio, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta, às 21h30, no Maracanã.

A principal novidade na relação do Fluminense é o retorno de Samuel Xavier. O lateral não entra em campo pelo Tricolor desde a 32ª rodada, quando sofreu entorse no joelho direito e foi substituído no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Recuperado, ainda não se sabe se ele iniciará o jogo como titular ou reserva.

Por outro lado, o Fluminense terá o desfalque do atacante Lelê. O jogador recebeu seu terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras, no último domingo, e está suspenso para o duelo contra o Grêmio.

Sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o Fluminense fará, contra o Grêmio, seu último jogo aontes da disputa do Mundial de Clubes, na segunda metade de dezembro. O Tricolor estreará no dia 18 e aguarda Al-Ahly, do Egito, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ou Auckland City, da Nova Zelândia, como adversário na semifinal.