Publicado 06/12/2023 13:45

Rio - Três jogadores do Fluminense estão entre os atletas com mais minutos no mundo na temporada de 2023. O ranking feito pelo Observatório do Futebol (CIES) apontou o goleiro Fábio, o volante André e o meia-atacante Jhon Arias entre os nomes que mais ficaram em campo neste ano.

O CIES realizou uma separação entre jogadores que atuam na Europa e fora da Europa. No geral, entre atletas de linha, o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, lidera com 6,213 minutos em campo, seguido do meia português Bruno Fernandes, do Manchester United, da Inglaterra, com 5,748.

Entre os jogadores de linha que não atuam na Europa, dois nomes do Fluminense aparecem entre os dez com mais minutos. Jhon Arias, com 5,524 minutos, é o terceiro, atrás de Gustavo Gomez, do Palmeiras, e Titi, do Fortaleza. Já André é o nono colocado com 5,257 minutos.

1º - Gustavo Gomez (Palmeiras): 6,213 minutos

2º - Titi (Fortaleza): 5,626 minutos

3º - Jhon Arias (Fluminense): 5,524 minutos

4º - Gil (Corinthians): 5,474 minutos

5º - Fidel Escobar (Deportivo Saprissa): 5,469 minutos

6º - Fabrício Bruno (Flamengo): 5,430 minutos

7º - Victor Cuesta (Botafogo): 5,371 minutos

8º - Piquerez (Palmeiras): 5,355 minutos

9º - André (Fluminense): 5,257 minutos

10º - Juninho (América-MG) 5,256 minutos

Já entre os goleiros, no geral, o top 5 do mundo seria formado por cinco goleiros brasileiros: Weverton, do Palmeiras; Cássio, do Corinthians; Rafael, do São Paulo; Tadeu, do Goiás; e Fábio, do Fluminense. O camisa 1 tricolor é o mais velho da lista e soma 5,755 minutos em 2023.

Na soma dos goleiros que atuam na Europa e fora, o único europeu que figuraria no top 10 seria o belga Anthony Moris, do Union Saint-Gilloise, da Bélgica. Ele soma 5,590 minutos, e ocuparia o nono lugar. Já na lista dos não-europeus, ele dá lugar ao egípcio Mohammed El Shenawy, do Al Ahly, do Egito, que ficaria em décimo lugar com 5,396 minutos.

1º - Weverton (Palmeiras): 6,150 minutos

2º - Cássio (Corinthians): 6,027 minutos

3º - Rafael (São Paulo): 5,940 minutos

4º - Tadeu (Goiás): 5,820 minutos

5º - Fábio (Fluminense): 5,755 minutos

6º - Éverson (Atlético-MG): 5,700 minutos

7º - Marcos Felipe (Bahia): 5,637 minutos

8º - Bento (Athletico-PR): 5,580 minutos

9º - Lucas Perri (Botafogo): 5,566 minutos

10º - Mohammed El Shanawy (Al-Ahly): 5,396 minutos