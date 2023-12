Aos 36 anos, a tendência é que David Braz complete a quarta temporada no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Aos 36 anos, a tendência é que David Braz complete a quarta temporada no FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/12/2023 09:54 | Atualizado 06/12/2023 09:55

Rio - O zagueiro David Braz deve seguir no Fluminense até o final de 2024. Clube e jogador estão alinhados para estender o atual contrato. O vínculo do atleta vai até junho do ano que vem, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outro clube. Entretanto, não deve acontecer. As informações são do 'ge'.

Com 36 anos, a tendência é que David Braz complete a quarta temporada no Fluminense. O rendimento do zagueiro gera elogios internamente, tanto quanto a sua postura junto ao restante dos jogadores, então a cláusula de extensão do contrato deve ser acionada. Sendo assim, ele renovará até o final de 2024.

David Braz está no Fluminense desde o começo de 2021. Em três temporadas, completou 82 partidas e fez quatro gols com a camisa tricolor. O zagueiro chegou a entrar em campo na final da Libertadores, diante do Boca Juniors, em confronto que deu o título ao clube das Laranjeiras.

Fluminense e David Braz terão um último compromisso antes do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (6), no Maracanã. O Tricolor enfrenta o Grêmio, em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30.