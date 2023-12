Samuel Xavier é lateral-direito do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 06/12/2023 17:09

Rio - O Fluminense recebe o Grêmio nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque fica por conta do retorno de Samuel Xavier, recuperado entorse no joelho direito. O lateral comentou a expectativa para a partida e afirmou estar totalmente recuperado visando do Mundial de Clubes.

"Estou muito feliz de estar de volta, me preparando para esse jogo, o último do Campeonato Brasileiro e dentro da nossa casa. A gente tem que fechar com um resultado positivo. Fico feliz pela volta e pela oportunidade de continuar a preparação para o Mundial. Então é voltar a ter confiança nos movimentos para poder estar mais solto na hora do jogo. Estou 100% fisicamente e agora é preparar o mental para esses próximos jogos", disse o atleta.

Samuel Xavier não entra em campo desde o último dia 22 de novembro, no jogo contra o São Paulo pela 32ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o camisa 2 deixou o gramado do Maracanã aos prantos, assustado com a possibilidade de perder o Mundial.

O lateral-direito falou sobre a força do Fluminense jogando no Maracanã e afirmou que o elenco quer manter os bons resultados como mandante.

"A sensação de estar aqui é muito boa. É a nossa casa, o ambiente do Maracanã é muito diferente. Então ser campeão aqui e poder fazer a foto oficial do título no Maracanã é muito bom, nos sentimos muito à vontade, e isso se mostra nos resultados. Somos o melhor mandante, com bons resultados em casa. Mostra que estamos no nosso ambiente e queremos manter isso. Vamos trabalhar firme e buscar a vitória para dar continuidade a esse ambiente maravilhoso", finalizou.

O jogador aparece na lista de relacionados que foi divulgada pelo Tricolor. Apesar de recuperado de lesão, ainda não se sabe se Samuel Xavier iniciará o jogo como titular ou reserva.

Sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o Fluminense fará, contra o Grêmio, seu último jogo antes da disputa do Mundial de Clubes. O Tricolor estreará no dia 18 de dezembro e aguarda Al-Ahly, do Egito, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ou Auckland City, da Nova Zelândia, como adversário na semifinal da competição.