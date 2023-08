Mark Zuckerberg revelou estar consumindo 4000 calorias em sua nova dieta baseada em McDonald's - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 06/08/2023 18:00

CEO da Meta - e fundador do Facebook -, Mark Zuckerberg revelou em suas redes sociais que adotou uma "dieta" de 4 mil calorias diárias, baseada em alimentos do McDonald's. Segundo o bilionário, a nova alimentação seria para "compensar" todo o esforço que ele vem tendo em treinos nos últimos tempos.



O próprio americano respondeu a uma postagem no "NY Post" questionando qual é o pedido que ele costuma fazer. "São 20 nuggets, um quarteirão, batatas fritas grandes, Oreo McFlurry, torta de maçã e talvez alguns cheeseburgers para mais tarde”, respondeu Mark.



Em meio aos rumores de um até então inimaginável confronto com o também bilionário Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, Mark Zuckerberg foi "repreendido" pelo lutador do UFC Mike Davis, que pelas redes sociais, direcionou uma mensagem ao dono do Facebook: "Você está em treinamento! Nada de McDonalds", publicou.



Zuckerberg não demorou e respondeu Davis sobre a sua dieta especial. "Não estou cortando peso, então preciso de aproximadamente 4 mil calorias por dia para compensar toda a atividade. E é tão delicioso", publicou o mais novo lutador.