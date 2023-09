Terceira edição do R1 Fighting Series acontece neste domingo, em São Paulo - (Foto: Divulgação)

Terceira edição do R1 Fighting Series acontece neste domingo, em São Paulo(Foto: Divulgação)

Publicado 02/09/2023 13:25 | Atualizado 02/09/2023 13:52

Criado para forjar lutadores para defenderem a bandeira do Brasil nos maiores palcos de MMA do mundo, o R1 Fighting Series chega à sua terceira edição neste domingo (03), em Cajamar, município de São Paulo. A luta principal do card coloca frente a frente os meio-médios Reginaldo Jr. e Leonardo "Colono".

Grandes promessas do cenário nacional, Reginaldo Jr. e Leonardo "Colono" possuem um cartel parecido. Aos 24 anos, Reginaldo venceu seis lutas, a maioria por finalização, e perdeu apenas uma vez. Aos 29 e ainda invicto, Leonardo superou todos os seis adversários que colocaram em sua frente, a maioria por nocaute.

Em combate válido pela mesma divisão, Matheus "The Monster" Araújo enfrenta Gabriel "Kurumin" Ramos na luta anterior à principal. Matheus venceu quatro duelos, a maioria por finalização, e foi derrotado apenas uma vez. Sem saber o que é perder, Gabriel venceu três lutas, a maioria também finalizando, e empatou uma.

Confira abaixo o card do evento:

R1 Fighting Series 3

Cajamar, São Paulo

Domingo, 3 de setembro de 2023

Card principal

Peso meio-médio: Reginaldo Jr. x Leonardo Almeida

Peso meio-médio: Matheus Araújo x Gabriel Ramos

Peso-mosca: Willians Nogueira x Eduardo Chaves

Peso leve: Marlon Brito x Lucas de Araújo

Peso leve: Ricardo Lima Jr. x Ryan Rubens

Card preliminar

Peso-galo: Fernando Henrique x André Domingues

Peso-pena: Samuel Cassimiro x Gustavo Henrique

Peso meio-médio: Eduardo Andrade x Luís Gabriel Oliveira