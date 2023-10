Charles do Bronx precisou deixar revanche contra Islam Makhachev - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 11/10/2023 09:15

Os fãs de MMA que aguardavam ansiosos pela revanche entre Islam Makhachev e Charles do Bronx, no próximo dia 21 de outubro, na luta principal do UFC 294, em Abu Dhabi (EAU), receberam uma péssima notícia nesta terça-feira (10). O brasileiro se lesionou, está fora do evento e não disputará mais o cinturão peso-leve na data em questão. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Overdogs Podcast" e por Carlos Legaspi, repórter da "ESPN Deportes".



De forma rápida, o UFC anunciou que Alexander Volkanovski, atual campeão peso-pena da organização, vai substituir o brasileiro e voltará a enfrentar Islam Makhachev. Em fevereiro deste ano, os campeões se enfrentaram na luta principal do UFC 284, em combate que terminou com vitória do russo na decisão unânime dos jurados.



Em rápida declaração, Dana White, presidente do Ultimate, afirmou que Charles do Bronx deveria viajar nesta terça-feira (10) para Abu Dhabi, onde enfrentaria Islam Makhachev no UFC 294. No entanto, em sessão de sparring na última segunda-feira (9), o brasileiro se machucou no último round da atividade, sofrendo um corte profundo no supercílio, e talvez precise de uma cirurgia plástica para reparar o machucado. O mandatário foi além e revelou que Volkanovski aceitou enfrentar Makhachev na primeira ligação, oficializando a nova luta principal do evento do próximo dia 21 de outubro.



"No quinto round do sparring ontem (segunda-feira), ele (Charles do Bronx) deveria pegar o avião hoje... Machucou o olho, e claro, ele não pode voar assim. (…) Eles nunca nos ligam assim. Ele terá que fazer uma cirurgia plástica. O Volkanovski não teve dúvidas e aceitou a luta (contra Islam Makhachev)", disse Dana White.