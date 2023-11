Do Geração UPP para o mundo: jovens cariocas brilharam nos Emirados Árabes Unidos - (Foto: Divulgação)

Publicado 06/11/2023 07:00 | Atualizado 06/11/2023 15:16

Formando a equipe Geração UPP, oito crianças do Rio de Janeiro, com idades entre 8 e 15 anos, disputaram e conquistaram três medalhas, sendo uma de ouro e duas de prata, na 15ª edição do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship, nos Emirados Árabes Unidos. O projeto ensina artes marciais há 14 anos para mais de 4 mil crianças e adolescentes moradoras de diversas comunidades cariocas.



A campeã Marion Timóteo, de 12 anos, e que participa do projeto desde os quatro, exaltou a conquista histórica.



"Estou eufórica! As lutas foram muito difíceis, pois minhas adversárias também eram atletas de alto rendimento, mas estava preparada e concentrada para fazer o meu melhor. A medalha de ouro veio com muito trabalho e dedicação que tive ao longo de meses de preparação intensa. Minha primeira viagem internacional e o que fica são lembranças eternas inesquecíveis", destacou a jovem moradora da Providência.

O Geração UPP é fruto da parceria entre as secretarias de Estado da Polícia Militar e de Esporte e Lazer, Legião da Boa Vontade (LBV), Super Rádio Brasil, Prime Esportes e Boomboxe. Os recursos para viagem foram patrocinados por essas parcerias, além de uma vaquinha online.Sete atletas são do Morro da Providência, no Centro do Rio, e um do Jacarezinho, na Zona Norte. Eles viajaram no último dia 27 de outubro e concluíram o treinamento em Abu Dhabi."Foi uma experiência incrível e também um momento de grande aprendizado profissional para nossos atletas do Geração UPP. Demonstramos que o trabalho de prevenção realizado pela Polícia Militar nas comunidades cariocas com Unidades de Polícia Pacificadora é sério e comprometido com a comunidade, além de um celeiro de campeões na vida e no esporte. Obrigado ao governo do estado e à LBV por acreditar no projeto e, principalmente, em nossas crianças", agradeceu o Sargento e Instrutor da equipe, Thiago Diorgenes.Duas semanas depois de ter sido homenageada pelo Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023 a LBV teve novamente o seu trabalho de transformação social através das artes marciais reconhecido, desta vez pelo UFC, maior evento de MMA do mundo. Ao lado da Prime Esportes, sua parceira no incentivo aos projetos sociais de luta, a instituição recebeu um troféu durante a cerimônia de pesagem, na última sexta-feira, em São Paulo.