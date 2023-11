Vereador Carlos Lopes exaltou a chegada do Europeu da ISBJJA em Coimbra - (Foto: Divulgação)

Publicado 28/11/2023 15:00 | Atualizado 28/11/2023 16:52

Realizada em outubro deste ano, em Coimbra, Portugal, a primeira edição do Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA - uma parceria com a CBJJD - reuniu mais de 700 atletas no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia e alavancou o cenário da arte suave portuguesa.



Além de elevar o nível do Jiu-Jitsu, o evento também movimentou o turismo local e recebeu elogios de Carlos Lopes, vereador em Coimbra, que exaltou a chegada do Europeu da ISBJJA na cidade portuguesa.



"A decisão de acolher o Europeu permitiu apresentar a modalidade, conforme ficou constatado pelo número de atletas e público presente, com muitos adeptos na região. Provamos, mais uma vez, que somos capazes de dar condições às organizações que nos procuram. O trabalho foi facilitado e valorizado pelo grau de profissionalismo da ISBJJA e CBJJD, e com o apoio da Câmara Municipal, criamos as condições ideais para dar à cidade de Coimbra e ao Jiu-Jitsu mais visibilidade em Portugal", disse o vereador, que continuou:



"Coimbra mostrou que é uma cidade com as condições ideais para acolher provas internacionais e por isso a comunidade do Jiu-Jitsu abraçou o evento. A competição contribuiu para o desenvolvimento da modalidade na região e serviu de palco para novos atletas demostrarem seu potencial".