White House Jiu-Jitsu School brilhou no Pan Kids e quer mais títulos em 2025 (Foto divulgação)

Publicado 28/08/2025 06:00 | Atualizado 28/08/2025 09:17

Equipe referência na formação de jovens talentos, a White House Jiu-Jitsu School confirmou presença em um dos maiores campeonatos de Jiu-Jitsu já realizados na história: o Jiu-Jitsu Con 2025, que será dividido em cinco eventos da IBJJF, entre eles dois kids: Gi & No-Gi.

Marcado entre 28 e 30 de agosto, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o Jiu-Jitsu Con 2025 tem mais de 12 mil atletas inscritos. E representando a White House Jiu-Jitsu School, estarão os jovens João Pedro Martins, Davi Diogo Dutra e Daniel 220v.

O trio - todos considerados promessas da arte suave - disputará o Jiu-Jitsu Con Kids e o Jiu-Jitsu Con Kids No-Gi com o objetivo de demonstrar a tradição da equipe de Manaus-AM no desenvolvimento de atletas desde a base.

Responsável por liderar o time manauara em Las Vegas, o faixa-preta e professor Diogo Dutra projetou o que espera do quarteto: "Vivemos um momento histórico para o Jiu-Jítsu mundial e também para a White House. Ter atletas nossos representando em Las Vegas, tanto no Gi quanto no No-Gi, mostra o trabalho que vem sendo feito no dia a dia. Agradecemos a MasterFrigo que apoia nossos atletas, e mais do que resultados, queremos que cada um viva essa experiência, aprenda e volte ainda mais forte”.

A participação da White House Jiu-Jitsu School nesse marco esportivo internacional, vale citar, demonstra não apenas a evolução dos jovens atletas, mas também o compromisso da equipe com a formação técnica, disciplinar e cultural que a arte suave representa.

Atletas confirmados no Jiu-Jitsu Con 2025:

-Gi (com quimono)

João Pedro Macedo Martins – Cinza / Junior 1 / Pena (73.60lb)

Davi Diogo Batista Dutra – Amarela / Junior 2 / Médio (93.60lb)

Daniel Gomes Costa Barbosa – Laranja / Teen 1 / Leve (106.60lb)

-No-Gi (sem quimono)

João Pedro Macedo Martins – Cinza / Junior 1 / Leve (76.80lb)

Davi Diogo Batista Dutra – Amarela / Junior 2 / Médio (90.20lb)

Daniel Gomes Costa Barbosa – Laranja / Teen 1 / Leve (103.40lb)