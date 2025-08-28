White House Jiu-Jitsu School brilhou no Pan Kids e quer mais títulos em 2025 (Foto divulgação)
Jiu-Jitsu Con 2025 tem trio da White House confirmado e em busca de títulos
White House Jiu-Jitsu School confirma participação em um dos maiores eventos Gi & No-Gi da história
Seleção Brasileira de Boxe faz preparação na Itália antes do Mundial de Liverpool
Equipe busca medalhas no masculino e no feminino e intensifica treinos contra atletas internacionais para chegar em alto nível
Tradicional torneio com quimono e superlutas do 'Mano a Mano' agitam o BJJ Storm XIII
BJJ Storm XIII ainda contou com a presença de Claudio Caloquinha; saiba mais
LFA 216: evento em Cuiabá-MT tem card anunciado com disputa de cinturão e duelo Brasil x Rússia
Edição acontece dia 5 de setembro em Cuiabá com transmissão no UFC Fight Pass
Faixa-vermelha de Jiu-Jitsu participa de Workshop em curso do Sindilutas
João Alberto Barreto passou parte do seu conhecimento no evento realizado na Frascer Faculdade, em Higienópolis, no Rio
Filho de lenda do MMA se descontrola, quase mata adversário e Rampage se posiciona
O ataque, transmitido ao vivo pelo próprio agressor em suas redes, mostrou Raja Jackson desferindo mais de 20 socos contra Smith; cenas fortes
