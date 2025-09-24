Carol impressionou no Contender Series e agora mira estreia pelo UFC(Foto: Divulgação)
A escolha, segundo Carol, não é aleatória. “Porque ela é uma striker, joga golpes diferentes e busca a luta, e acho que é uma luta que dá para buscar um bônus”, explicou. O foco em combates empolgantes faz parte de seu plano de carreira, que inclui não apenas vitórias, mas também a conquista de prêmios extras oferecidos pelo UFC.
A atleta da RPLay Thai também apontou o cenário ideal para a estreia. A atleta quer se apresentar no dia 22 de novembro, no card do UFC no Catar. “É o tempo suficiente para me preparar e bater o peso com qualidade”, disse.
Ainda em processo de assimilar a rápida ascensão, a lutadora garante que não tem pressa em buscar o topo da divisão. “A ficha ainda não caiu, mas eu não tenho pressa para subir. Quero ganhar experiência e ir subindo sem pular etapas”, destacou.
Sobre o que os fãs podem esperar dela no UFC, Carol é direta: “Podem esperar muitos nocautes e bônus, quero proporcionar muitas lutas empolgantes”. Com pouco mais de dois anos como profissional, Carol Foro já desponta como um dos novos nomes promissores do MMA brasileiro no cenário internacional.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.