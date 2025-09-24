Carol impressionou no Contender Series e agora mira estreia pelo UFC - (Foto: Divulgação)

Publicado 24/09/2025 16:00 | Atualizado 24/09/2025 20:51

Recém-contratada pelo UFC após impressionar Dana White no Contender Series, no último dia 9, Carol Foro já deixou claro que não pretende depender apenas do acaso em sua trajetória na maior organização de MMA do mundo. Aos 28 anos, a peso-palha brasileira, que soma nove vitórias – seis delas por nocaute ou nocaute técnico – e apenas uma derrota desde sua estreia profissional em 2024, escolheu um alvo específico para a sua estreia: a indiana Puja Tomar.



A escolha, segundo Carol, não é aleatória. “Porque ela é uma striker, joga golpes diferentes e busca a luta, e acho que é uma luta que dá para buscar um bônus”, explicou. O foco em combates empolgantes faz parte de seu plano de carreira, que inclui não apenas vitórias, mas também a conquista de prêmios extras oferecidos pelo UFC.